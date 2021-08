Gastronomie in Rheinberg : Budberger Bahnhof öffnet nur noch nach Vereinbarung

Gastronomie in Rheinberg

Rheinberg Der Budberger Bahnhof, vor vier Jahren nach grundlegender Sanierung eröffnet, schränkt sein gastronomisches Angebot ein. Eine Folge der Pandemie.

Bis zum 30. August läuft der gastronomische Betrieb im Budberger Bahnhof an der Rheinkamper Straße noch so, wie man es von Inhaberin Manuela Breuer und ihrem Team seit ziemlich genau vier Jahren kennt. „Danach werde ich das Tagesgeschäft in meinem Weinlokal schweren Herzens einstellen“, sagt Breuer. Sie finde nicht genug Personal, um die ihr auferlegten strengen Regeln zum Schutz der Gäste und der Mitarbeiter einzuhalten.