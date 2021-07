Schutzausrüstung : Land NRW stellte rund 13,5 Millionen Corona-Schutzmasken für Bedürftige bereit

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen hat im Kampf gegen das Coronavirus kräftig aufgefahren. Wie aus einer Anfrage an der Landesgesundheitsministerium hervorging, wurden in den vergangenen Monaten Obdachlose im ganzen Land mit Schutzmasken versorgt.

„Alle Masken kamen landesweit zum Einsatz, die Caritas hat die Verteilung an obdachlose Personen koordiniert“, berichtete Laumann. Es seien Masken unterschiedlicher Hersteller an die Kreise und kreisfreien Städte, an die Beratungsstellen Arbeit, an Tafeln und die Caritas ausgegeben worden.