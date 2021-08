Bildung in Alpen : Bunte Blühwiese hinterm Bauwagen-Ofen

Bildung in Alpen

Alpen Gute Nachbarschaft: Mitglieder der Alpener Künstlergemeinschaft haben die Bauwagen des Waldkindergartens Wurzelzwerge im Vorhof ihres Ateliers mit zwei auch pädagogisch wertvollen Wandbildern noch wohnlicher gestaltet.

Auch wenn die Temperaturen im Wald der Wurzelzwerge gerade alles andere als sommerlich sind, werden die Holzöfen in den beiden schönen Bauwagen auf der Wiese momentan nicht gebraucht. Sie sind abmontiert. So liegen die hell verputzten Flächen dahinter frei. Geradezu eine Einladung und willkommene Herausforderung für die Nachbarn des Waldkindergartens auf dem Schmuhlsberg. Mitglieder der Künstlergemeinschaft, die im alten Wasserwerk nebenan ihr Atelier hat, haben die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und die freien Flächen kunterbunt bemalt mit einer Blühwiesen-Landschaft, die auch dann noch einen Hauch von Sommer versprüht, wenn die Öfen wieder bullern und es draußen trist grau und richtig kalt ist. Beim Betrachten der Bilder wird einem warm ums Herz, auch und gerade bei schlechtem Wetter.

Maren Marten, kreativer Kopf im pädagogischen Team der Wurzelzwerge, hat die Bande zu den kunstbegabten Nachbarn, die sowieso schon bestanden, zielgerichtet intensiviert, um ein wenig zusätzliche Farbe in die ohnehin schon gemütlichen Bauwagen zu bringen, die den Wurzelzwergen Zuflucht bieten, wenn’s auch für sie draußen mal allzu ungemütlich wird oder sie sich mal zurückziehen möchten. Maren Marten war auf die Idee gekommen, nachdem die Künstler-Gruppe die zuvor arg triste Bushaltestelle auf der Bönninghardt mit Pinsel und Farbe in einen echten Hingucker verwandelt hatten. Der ist so schön geworden, dass er übrigens jetzt angestrahlt und auch im Dunkeln gute Laune machen soll.