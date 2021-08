Eine Aktion des Rheinberger Stadtmarketings : Blauschafe unterstützen Initiative „Bewegen hilft“

Blauschäfer Rainer Bonk aus Vierbaum. Foto: Armin Fischer (arfi)

Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen der Schafe. Blauschäfer Rainer Bonk aus Vierbaum platziert eine aus 80 blauen Polyester-Tieren bestehende Friedensherde am Samstag zunächst am Hospiz Haus Sonnenschein an der Moerser Straße, wo das Programm um 11 Uhr beginnt. Der Rheinberger Schäfer Udo Reisloh bringt ein paar lebende Schafe mit dorthin. Später werden die Blauschafe dann zum Platz vor der St.-Peter-Kirche getragen. „Bei schlechtem Wetter weichen wir unter das Glasdach des Stadthauses aus“, sagt Norbert Nienhaus vom Stadtmarketing Rheinberg, das die Aktion am 7. und 8. August organisiert.

Es gibt mehrere Aktionen: Hildegunde Busch und Christa Hoppe verkaufen im Namen des Hospiz-Fördervereins am Hospiz Lose. Zu gewinnen gibt es einige Blauschafe von Rainer Bonk. Der gesamte Erlös der Aktion kommt der Initiative „Bewegen hilft“ von Guido Lohmann zugute. Unterstützt werden soziale und caritative Einrichtungen.