Karneval in Alpen : Auch in Alpen küsst Hoppeditz die Narren wach

„Mokum Mäk Met“: Hoppeditz Uwe Beckers ließ die Narren los. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Die KAB in Alpen hat das Hoppeditz-Erwachen mal ausgetestet. Der Besuch war mäßig, die Stimmung prima.

Mit einem Kusselkopp rollte „Hoppeditz“ Uwe „Dixie“ Beckers aus seiner besonderen Kiste, um den Auftakt der Karnevals-Feierlichkeiten in der Gaststätte Zum Dahlachker offiziell zu eröffnen. Zuvor hatte sich das neue Mitglied des Elferrates in eine überdimensional große Kühlbox hineinbegeben, um dann beim Einmarsch in den kleinen Saal, der mit gut hundert Gästen nur mäßig gefüllt war, hineingefahren zu werden.

„Den haben wir in der hintersten Ecke vom Pommes-Fuzzi im Eisfach gefunden“, scherzte Elfenratspräsident Gerd Verhalten. Dann reckte und streckte sich der neue Hoppeditz und fragte. „Warum seid ihr schon alle da?“ Aber er könne sich das schon vorstellen. Anschließend lüftete er noch das Geheimnis: Das Motto des Karnevals heißt diesmal „Summer feeling“. Dann treichte Hoppeditz den Staffelstab an den Elferrats-Präsidenten weiter.

Verhalen hieß die Gäste in der rustikalen Lokalität aufs Herzlichste und in Reinform zum Auftakt der Session willkommen. Neben Uwe Beckers wurden auch Ronny Becker und Björn Niedrig beim Elferrat als Neulinge begrüßt. Mit einem kleinen Präsent wurden Christian Lommen und Oliver Akyar bedacht, die nach langjähriger Narrentätigkeit aus dem Ehrenamt scheiden.

„Wir machen das hier zu allerersten Mal“, so Verhalen. Der Elferrat wolle mit dem Hoppeditz einfach mal austesten, wie das Angebot beim Narrenvolk in Alpen so ankommt. Am Ende musste er konstatieren, dass es „nicht so voll war, wie wir uns das gedacht haben“.

Dafür aber war die Stimmung prima. Dazu trugen nicht nur die karnevalistischen Gäste aus Veen und Menzelen bei, die in bunten Kostümen Farbe in Spiel brachten, sondern auch die künstlerischen Gäste. „Ma’ so, ma’ so“ mit Thomas Ahls sorgten mit „Liv Marie“, „Kölsche Jung“ und anderen Gassenhauern des Karnevals für richtig Schwung.