Gebäudesanierung in Rheinberg : Kritik am Tunnel unter Baugerüst

Die Sparkasse an der Bahnhofstraße in Rheinberg ist eingerüstet . Foto: Uwe Plien

Rheinberg Das Sparkassen-Gebäude an der Bahnhofstraße ist noch bis Januar eingerüstet. Der Rheinberger Johannes Laschet kritisiert die Wegführung. Die Stadt kann die Kritik nicht nachvollziehen, bringt aber noch Verbesserungen an.

Das Sparkassen-Gebäude an der Bahnhofstraße, gleichzeitig auch Sitz des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt, ist komplett eingerüstet. „Es werden Bergbauschäden beseitigt“, informiert Holger Schmitz, Pressesprecher der Sparkasse am Niederrhein. Voraussichtlich noch bis Januar 2020 wird das Gerüst das Gebäude verdecken.

An der schmalsten Stelle ist der Bürgersteig vor der Sparkasse an der Bahnhofstraße derzeit gerade mal 34 Zentimeter breit. Seit das Sparkassen-Gebäude an der Ecke Außenwall/Bahnhofstraße eingerüstet wurde, müssen Passanten dort gut aufpassen. Vor allem für Rollstuhlfahrer, Menschen mit Rollatoren oder Mütter mit Kinderwagen wird es dort eng. „Das ist doch viel zu gefährlich, dass so etwas überhaupt abgenommen wird“, ärgert sich Johannes Laschet, der selbst am Außenwall wohnt.