Baudenkmal in Alpen : Bauausschuss berät am 4. Dezember über die Motte

Alpen Die Motte, da wo einst die Burg Alpen stand und im II. Weltkrieg Frauen und Kinder Schutz fanden, ist stark einsturzgefährdet.

Der Förderverein Motte sowie der Heimat und Verkehrsverein (HVV) weisen darauf hin, dass der VHS-Vortrag am Mittwoch, 14. November, um 19.30 Uhr im Rathaus über die Geschichte und Archäologie der Motte nicht mit ihnen abgestimmt sei. So könnten auch die vom Förderverein mit der Verwaltung erarbeiteten Pläne hier noch nicht dargestellt werden. Dazu, wie es mit der Motte und dem darunter liegendem Stollen weiter geht, so Christian Lommen, Fördervereinsvorsitzender, könne werst nach der Beratung im Bauausschuss am 4. Dezember, etwas gesagt werden. Der Förderverein werde die Mitglieder am 10. Dezember in der Gaststätte Zum Dahlacker ab 19.30 Uhr über den Sachstand informieren.