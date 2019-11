Vermisst in Rheinberg : Vermisste (84) am Morgen von Hunden aufgespürt

Die Polizei konnte die Suche nach der 84-jährigen Frau in Rheinberg am Morgen erfolgreich beenden.

Rheinberg Die 84-Jährige war am Samstag gegen 13 Uhr aus dem Altenpflegeheim im Kattewall verschwunden.

(bp) Die Erleichterung bei der Polizei war spürbar. Die 84-Jährige Frau, nach der seit Samstagmittag in einer groß angelegten Aktion gesucht worden war, ist am Sonntag gegen 10.45 Uhr augenscheinlich wohlbehalten aufgefunden worden. Mit Hilfe von Spürnasen einer Rettungshundestaffel, die in der Fläche Fährte aufnehmen, wurde die Vermisste, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage, im Bereich des Rewe-Marktes an der Moerser Straße gefunden.