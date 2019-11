Wohnungsbau in Alpen : Richtfest an der Rathausstraße: Mitte nächsten Jahres ist Einzug

Richtfest an der Rathausstraße: Mitte nächsten Jahres ist Einzug

Wohnungsbau in Alpen

Fast alle 13 barrierefreie Wohnungen sind verkauft. Nachbarn waren auch eingeladen.

Festtagsstimmung mitten in Alpen. Gegenüber des Aldi-Parkplatzes wurde am frühen Freitagnachmittag der Richtkranz aufs frisch montierte Gebälk des Hauses an der Rathausstraße 14 montiert. Der Dachstuhl ist gezimmert, der Rohbau steht, die Fenster sind bestellt, der Winter kann kommen. Beim Innenausbau sind die Handwerker keinen Wettkapriolen ausgesetzt.