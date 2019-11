„Haarsträubend“ im Stadthaus : Variete-Gala der Extraklasse

Rheinberg „Haarsträubend“, moderiert von Konrad Stöckel, begeistert in der Stadthalle.

Vorhang auf für eine Show der Superklasse – das erlebten die Gäste im Rheinberger Stadthaus. „Haarsträubend“, so der Titel der Varieté-Gala, ist ein Mix aus Sehenswertem, Atemberaubendem und Kuriosem mit hohem wissenschaftlichen Anspruch. Dabei stellt die Varieté-Gala den Moderator Konrad Stöckel in den verdienten Rahmen.

Konzentration pur verlangte das Balancieren von Gläsern, das Marc Mydras perfekt beherrscht. Diese balancierte er mit Hilfsmitteln wie Dolch und Degen mit dem Mund. Für die Kombination aus Breakdance und Akrobatik stehen die Berliner Künstler Battle Beasts, Rudi Überall und Rainer Laumer. In ihren Figuren glichen sie Körpergewicht aus, bauten sich zu waghalsigen, im Raum stehenden Bildern auf. Jeton hingegen ist Gentleman-Jongleur, der Kaffeetassen und Untertassen samt Löffel auf seinem Kopf zu stapeln wusste. Die Schweizer Artistin Hélène Ramer erklomm in akrobatischer Weise die Pole-Stange, hielt sich in immer neuen Postionen an der Stütze fest, um dann Hose und Jacke anzuziehen. Rasant ging es mit dem italienischen Duo Ferrandino zu. Die Rollschuhartisten legten ein immer schnelleres Tempo vor, rotierten um die eigene Achse.