Konzert : Der „Schmale inne Mitte“ und die Magie des Blues

Danny Bryant bei seinem fünften Konzert im Schwarzen Adler. Foto: O.T.T.O.

Rheinberg Der britische Blues-Gitarrist- und -Sänger Danny Bryant war mit seiner Band zu Gast im Schwarzen Adler.

Man soll es nicht übertreiben mit der Bescheidenheit. Das weiß jetzt auch Danny Bryant. In seinem Konzert im Schwarzen Adler stellt der britische Gitarrist und Sänger an einer Stelle seine drei Musiker vor. Bassist Paul Mallatratt, Drummer Dave Raeburn und Keyboarder Stevie Watts werden mit viel Applaus bedacht. Bryant – man darf ihn in Anbetracht seiner üppigen Leibesfülle gestrost als „kräftig“ bezeichnen – erwähnt sich selbst allerdings nicht. Was einen Zuschauer sofort zu einem Zwischenruf inspiriert. „Und wat ist mit dem Schmalen inne Mitte?“, brüllt der Mann mit unverkennbarem Ruhrpott-Zungenschlag in den Saal. „Hat der auch nen Namen?“

Gelächter war die Antwort. Der Hauptakteur auf der Bühne lacht gerne mit und segnet den Fan im Publikum mit den Worten „Where are you? God bless you!“

Das ist live, das ist die Magie des Blues, so sind Konzerte im Schwarzen Adler. Lebendig, spontan, frisch, echte Glücklichmacher. Da werden grauhaarige Männer Ende 50 plötzlich wieder zu Teenies, springen, singen und tanzen zur Musik, dass es eine wahre Freude ist.

Danny Bryant ist Adler-Fans bekannt. Nach 2013, 2014, 2016 und 2018 entert er jetzt zum fünften Mal die Bühne an der Baerler Straße und lässt seine rote Stratocaster singen. Seine Spezialität ist es, Töne zu ziehen und gefühlt minutenlang stehen zu lassen. Exemplarisch zelebriert er das im Instrumentalstück „On the rocks“ von seinem älteren Album „Blood Money“. Das ist die hohe Kunst eines Gitarrensolos auf wenig mehr als einem Ton. Aber der hat es in sich.

Stilistisch pendeln der 39-jährige Brite und seine Gefolgsleute zwischen kernigem Boogie, geradlinigem Rock’n’Roll, an die Grenze zum Hardrock kratzende Blues-Rock-Schieber und wirklich schönen Balladen, bei denen sich Stevie Watts an Hammondorgel und Piano bezahlt macht. In diesen ruhigeren Momenten überwindet Danny Bryant seine kompositorische Vorhersehbarkeit. Seine „normalen“ Stücke fallen nicht durch harmonische oder rhythmische Raffinesse oder Originalität auf – sein Gitarrenspiel und seine wuchtige Stimme geben ihnen die nötige Würze. Bei den Balladen passiert deutlich mehr.

Hin und wieder greift er mal auf Vorlagen anderer Musiker zurück. So adaptiert er Jimi Hendrix’ Hippie-Juwel „Little Wing“ auf wunderschöne Weise. Und setzt seinem Publikum mit einer Version von Bob Dylans „Knockin on heaven’s door“ einen hartnäckigen Ohrwurm in die Hörmuscheln.