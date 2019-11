Gesundheit am Niederrhein : „Viel trinken hält die Niere gesund“

Info

Geschichte Dr. Helmut Blume gründete das Nephrologische Zentrum 1994 in Moers-Asberg. Ein zweiter Standort besteht seit 1999 am Johanniter-Krankenhaus in Duisburg-Rheinhausen. 2012 kam eine dritte Praxis am

St.-Josef-Krankenhaus in Moers dazu.

Team Sechs Ärzte behandeln die Patienten zusammen mit 80 medizinischen Fachangestellten, Krankenschwestern und -pflegern.



Behandlung Nierenerkrankungen werden unter anderem mittels Dialyse behandelt. Das Zentrum betreut außerdem rund 100 Patienten nach einer Nierentransplantation.