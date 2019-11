Kommentar : Da war doch mal was

Meinung Alpen Der Vorstoß der FDP Alpen zur Kommunalwahl ist gewagt. Ein ähnliches Projekt der Liberalen scheiterte schließlich schon einmal.

Fünfzehn für fünf“ – das ist mal ein Wort für eine kleine Truppe wie die FDP. Den älteren unter den politisch Interessierten kommt gleich eine liberale Wahl-Kampagne in den Sinn, die ebenfalls das angestrebte Maß zweistellig vorgab. Einst war’s der unvergessene Jürgen W. Möllemann, der für die Bundestagswahl 2002 das „Projekt 18 Prozent“ als Zielmarke ausgab. Und Guido Westerwelle markierte sich die Vorgabe auf die Schuhsohle. Zur Erinnerung: An der Urne landete die FDP am Ende bei 7,4 Prozent. Die gescheiterte Strategie wurde eingestampft. Nun muss sich Geschichte, zumal auf dem Land, nicht wiederholen. Thomas Hommen hat Recht, dass seine durchaus umstrittene Öffentlichkeitsarbeit registriert wird. Die Reaktion in Reihen der CDU belegt das. Aber man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass „15 für 5“ ein frommer Wunsch bleibt – allenfalls. bp