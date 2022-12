Debatte um DRK-Baupläne Viktoria Alpen hofft auf Lösung im Kita-Konflikt

Im April ’22 aber seien dann unvermittelt „eine Tagespflege und altengerechtes Bauen zusätzlich auf den Plan“ getreten, weil sich ein Kindergarten allein offenbar für den Träger nicht rechne. Ein so dimensioniertes Gebäude („Campus“) aber bedeute den unwiederbringlichen Verlust der Sportfläche zwischen Kunstrasen und Feuerwehr. „Der Verein kann sich dann räumlich nicht mehr vergrößern und stößt an seine Grenzen“, so Vogel. Die Viktoria müsste sich dann von ihren „ehrgeizigen Zielen“ verabschieden, künftig auch Fußball für junge Leute mit Handicap (Integrationsfußball) anzubieten. Dazu soll der frisch angelegte Naturrasen mit Hilfe der „Aktion Mensch“ in einen Kunstrasen umgewandelt werden.