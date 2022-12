Gedanken zum Fest Warum Weihnachten so wichtig ist

Ähnlich denkt auch ein Rheinberger, der schon lange in der Kommunalpolitik aktiv ist und die Entwicklungen in der Stadt sehr genau verfolgt, die Zusammenhänge gut kennt und einordnen kann. Im Gespräch mit ihm ging es darum, dass in Rheinberg über Vieles gemeckert werde, was in der Stadt passiere. Das findet er nicht gut. Deshalb empfiehlt er einen Perspektivwechsel. Man solle sich einfach hin und wieder in die Rolle des Gegenübers hineinversetzen, findet er. Und mehr miteinander reden. Denn dann, so meinte der Politiker, würden viele der eigenen Probleme schnell in den Hintergrund rücken und man erkenne, dass es größere, schlimmere Herausforderungen in der Welt gebe.