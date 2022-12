Neues Angebot an Viktoria Alpen Bürgermeister Ahls weist Vorwürfe als „unwahr“ zurück

Bürgermeister Thomas Ahls fährt in der emotional weiter aufgeheizten Debatte in der Causa DRK-Kita auf Deeskalationskurs. Im Rat kündigte er an, Anfang des Jahres auf Viktoria Alpen zuzugehen. Er werde einen Vorschlag machen, um den Verlust des vom Verein selbst angelegten Trainingsgeländes zu ersetzen, auch wenn er den Bedarf „nicht in vollem Umfang nachvollziehen“ könne. Wo das möglich sein soll, ließ Ahls offen, sprach aber von einer „guten Lösung“.