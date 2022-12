Polizeieinsatz in Rheinberg Moerserin fährt betrunken Auto und bewirft Polizisten mit Getränkedose

Am späten Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages gegen 23 Uhr kontrollierten Polizisten der Polizeiwache Kamp-Lintfort eine 40-jährige Moerserin. Die Frau war einem 29-jährigen Mann aus Bocholt aufgefallen, da sie in Schlangenlinien gefahren war. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge hätten ihr ausweichen müssen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Polizisten trafen die 40-Jährige an der Tankstelle An der Neuweide im Gewerbegebiet Winterswick in Rheinberg an, wo sie sich Getränke-Nachschub kaufen wollte. Als die Beamten die Frau zur Kamp-Lintforter Polizeiwache mitnehmen wollte, habe sie die Polizisten beleidigt und sie mit einer Getränkedose beworfen. Während des Transports zur Wache trat sie einem Polizeibeamten auch noch gegen das Knie. Nachdem ein Arzt ihr eine Blutprobe entnommen hatte, wurde sie in Gewahrsam genommen. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten blieben unverletzt, hieß es. Die 40-jährige Frau erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.