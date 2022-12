Müll und Abwasser teurer Der Anstieg der Gebühren in Alpen „tut schon weh“

Bürgermeister Thomas Ahls teilt die Gefühle, die viele in Alpen aktuell beschleichen: „Es tut schon weh“, sagte er in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, bevor über steigende Gebühren für Abfall, Abwasser und Gewässer abgestimmt wurde. Doch die Politik habe keine Wahl, sagt der Bürgermeister. „Wir müssen uns an den Kosten orientieren.“ Überschüsse dürfte der Rat nicht erwirtschaften. Schließt ein Jahr mit einem Plus ab, müssten die Gelder bei der Kalkulation für das Folgejahr gebührenmindernd eingesetzt werden.