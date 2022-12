Stadtentwicklung in Rheinberg Stadt informiert über die Pläne fürs Messe-Areal

Deshalb findet am Mittwoch, 11. Januar, um 19 Uhr, in der Stadthalle Rheinberg, Kirchplatz 10, eine öffentliche Informationsveranstaltung statt, zu der die Stadtverwaltung einlädt. Bürger und Bürgerinnen, die an diesem Termin nicht teilnehmen können, haben nach der Veranstaltung die Möglichkeit, nach telefonischer Terminabsprache unter der Nummer 02843 171-283 die Planunterlagen bei der Stadtverwaltung in Rheinberg, Stadthaus, Zimmer 245, einzusehen.