Kita-Neubau in Alpen Mehrheit stimmt für Pachtvertrag mit dem DRK

Es war angerichtet. Die Kerzen brannten. Die CDU kam sieben Minuten vor Sitzungsbeginn, angeführt von Bürgermeister Thomas Ahls, geschlossen in den Ratssaal. Die anderen Fraktionen hatten hier schon ihre Plätze eingenommen. Hinten saß Viktoria Alpen in Mannschaftsstärke. Spanien musste in die Verlängerung. Aber für die WM in Katar interessierte sich hier niemand. Alle waren gespannt auf die Entscheidung, um die im Vorfeld so heftig gestritten worden war. Gut eine Stunde nachdem der Ausschuss den Grundstücksdeal aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung ans Licht geholt hatte, stand fest: Der kleine Nebenplatz zwischen Kunstrasen-Feld und Feuerwehrgerätehaus wird Standort für den neuen Kindergarten mit angeschlossener Tagespflege, den das DRK Niederrhein bauen will. Mit den Stimmen von CDU und Grünen erhielt die Verwaltung den Auftrag, den Erbpachtvertrag mit dem DRK für das knapp 4300 Quadratmeter große Grundstück abzuschließen. SPD und FDP stimmten dagegen.