Ferienhilfswerk St. Ulrich Alpen : Wildes Wasser und hohe Berge

Alpen Die Tour nach Österreich mit dem Ferienhilfswerk Alpen St. Ulrich hat fast alle begeistert. Doch einige Jugendliche mussten wegen einer Corona-Infektion vorzeitig abreisen.

„In den Ferien gehen die Uhren immer etwas anders. Wir können uns Zeit nehmen für Begegnung, Zeit für Beziehung, Zeit zum Spielen, Zeit, Neues zu erleben.“ Mit diesen Worten, verpackt in einen Reisesegen in digitaler Form, schickte Pfarrer Dietmar Heshe die Teilnehmer der Freizeiten des Alpener Ferienhilfswerkes auf die Reise.

Nach dem Motto „Die Zwerge auf die Berge“ machten sich 12- bis 15-jährige Teilnehmer für eine zweiwöchige Auszeit vom Alltag auf ins österreichische Mauterndorf. Paul Deenen (14 Jahre) freut sich über die gemeinsame Zeit: „Die Aktivitäten hier sind super. Das Wetter ist meistens sehr schön. Das Essen ist auch sehr gut. Alle sind sehr nett.“ Was will man mehr. Malte Hemmers (13) aus Alpsray findet es im Ferienlager cooler als in anderen Urlauben, weil er „mit vielen Freunden zusammen“ ist.