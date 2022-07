„Nervenkrieg um die Versorgung“ : IHK fordert einen Notfallplan für Gas

Nach der Wartung von Nord Stream 1 ist am Donnerstagmorgen die Gaslieferung durch die deutsch-russische Pipeline wieder angelaufen. Foto: dpa/Stefan Sauer

Nierderrhein Die Politik soll den Unternehmen nach Meinung der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer helfen, mögliche wirtschaftliche Folgen abzufedern. Der Grund: Der Lieferstopp habe gezeigt, wie angespannt die Lage ist. Doch was kann helfen?

Seit diesem Donnerstag fließt wieder Gas durch Nord Stream I, wenn auch weiterhin reduziert. Die Wartungsarbeiten an der Pipeline sind abgeschlossen. Der zehntägige Lieferstopp und die gedrosselte Liefermenge zeigten nach Angaben der IHK aber eins: Die Energieversorgung ist angespannt.

Konkrete Folgen seien bereits erkennbar: Die ersten Unternehmen hätten wegen der stark steigenden Energiepreise bereits begonnen, Investitionen in Zukunftsprojekte zu reduzieren, wie etwa in Digitalisierung und für Industrie 4.0. Schmitz hielt dies zwar für nachvollziehbar, sieht aber die Gefahr, dass Deutschland dadurch wirtschaftlich über längere Zeit in der Konkurrenz zu anderen Staaten zurückfällt.