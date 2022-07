Ferienaktion in Rheurdt : Spielen ohne Grenzen

Einmal richtig austoben: Auf dem Schulhof der Rheurdter St.-Martinus-Grundschule ging es rund. Foto: Norbert Prümen

Rheurdt Die Ferienaktion im Kreis Kleve hat in Rheurdt Station gemacht. Welche der Attraktionen bei den Kindern für besondere Begeisterung sorgten.

So machen Ferien richtig Spaß: klettern, rutschen, im Bällebad abtauchen oder zur Disco-Party mit der wohl kleinsten Tanzfläche in ein aufblasbares Zelt gehen. Die Aktion „Spielen ohne Grenzen“ war so ganz nach Geschmack der jungen Gäste. Erstmals tourte im Kreis Kleve das Spieleparadies zu insgesamt 16 Städten. Rheurdt war eine davon und erwischte mit dem Wetter einen perfekten Tag: keine Hitze, kein Wind und kein Regen.

„Wir sind mit sechs Geräten angereist“, sagt Heiner Dünkelmann von HD Promotion aus Kalkar, der zusammen mit dem Gelsenkirchener „Spaßmacher“ für die Spieleaktion sorgte. Betreuer Marcel, der das dreifach Bungee-Trampolin begleitete, merkte schnell: Die Kinder wollen hoch hinaus. „Das Trampolin ist die absolute Attraktion“, so Marcel.

Gesichert in einem Geschirr enterten die Kinder das Gerät, erprobten ihre Sprungkraft und wurden von Sprung zu Sprung mutiger. Ein Salto war bei dem ein oder anderen dann die Krönung. Mit von der Partie waren auch Ronja und Nina (beide 6 Jahre alt), die sich geduldig anstellten und auf ihren großen Moment warteten. Für Alexander Mevissen (6) aus Nieukerk war ein Käfig mit verschiedenen Einteilungen und Ebenen, Bällebad und Rutsche die erste Station. „Ist super“, erklärte er. Danach sollte es zur aufblasbaren Arena mit Gladiatorenkampf gehen.

Allen Kindern war der Spaß anzumerken. Während sie sich an Geräten wie Fußball-Dart ausprobieren, genossen Eltern und Großeltern die entspannte Atmosphäre auf dem Schulhof der St.-Martinus-Grundschule. „Die Resonanz ist gut. Ich freue mich, dass wir mit dem Angebot so viel Abwechslung in die Ferien bringen“, sagte Heiner Dünkelmann.

Aus den verschiedenen Ecken Rheurdts kamen die Kinder zum Ferienspaß, der erst gegen 18 Uhr endete. Erstmals gab es an 16 Standorten seit Ende Juni Spaß ohne Grenzen, teilweise mit zwei Tagen an einem Standort. Die kostenfreie Aktion wurde von der Kreisverwaltung Kleve auf die Beine gestellt.

„Da insbesondere die Kinder zu den Verlierern der Corona-Pandemie gehören, haben wir entschieden, dass es im Sommer 2022 anstelle des Jugendfestivals Courage neue, kurzfristig planbare Veranstaltungsformate für die Jüngsten geben soll“, erläuterte vor dem Start Landrätin Silke Gorißen.