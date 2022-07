Kulturszene in Rheinberg : Das Bürgerzentrum Alpsray feiert drei Tage lang Jubiläum

Auch die Glitzer-Band Glam Bam gibt sich die Ehre, um dem Bürgerzentrum zu gratulieren. Foto: Fischer, Armin (arfi)

RHEINBERG Das von eibnem Trägerverein geführte Bürgerzentrum Alpsray wird 25 Jahre alt. Grund genug, auch mit der Szene-Kneipe to hoop es richtig krachen zu lassen. Wir erzählen, was alles geplant ist.

Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens lässt es der Trägerverein Alpsrayer Bürgerzentrum in Zusammenarbeit mit To Hoop, der Gastronomie und dem Musik-Veranstalter im Bürgerzentrum, mal so richtig krachen. Von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. August, wird auf dem Gelände an der Alpsrayer Straße 102 drei Tage lang das Alpsray Open air gefeiert.

Los geht es am Freitag, 19. August, um 19 Uhr mit der Mix-Show „SchönenAbendZusamm XXL“ von und mit dem Obel. Der begrüßt an diesem Abend exklusive Gäste aus Kabarett, Comedy und Musik. Mit von der Partie sind: Mirja Regensburg, Hans-Hermann Thielke, Heinz Gröning, Mrs. Greenbird, Sarah Hübers und René Pütz. Karten gibt es ab 25 Euro (zuzüglich Gebühr) an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im To Hoop sowie online unter www.adticket.de oder www.reservix.de. An der Abendkasse kosten die Tickets 30 Euro.

Am Samstag, 20., und am Sonntag, 21. August, stehen die Veranstaltungen für die ganze Familie unter dem gereimten Motto „Eintritt frei, für alle was dabei“. Im Rahmenprogramm warten Tombola, Kinderschminken, Hüpfburg und Oldtimerausfahrt sowie diverse Leckereien wie Gegrilltes, Falafel, Kuchen und natürlich kühle Getränke auf die großen und kleinen Besucher.

Musikalisch startet der Samstag um 14.45 Uhr mit Duonova und Accoustic Cover mit Jupp Goetz und Gert Neumann, bevor Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde und der Vorsitzende des Trägervereins, Hans-Peter Götzen, das Festival um 15.03 Uhr offiziell eröffnen. Anschließend spielt nochmals Duonova.

Für die Kleinen gibt’s ab 16.45 Uhr Kinderkaraoke mit DJ Turret aka Stefan Gertler. Soul bietet ebenfalls ab 16.45 Uhr der Singer-Songwriter Akra Boa. Die Bastian-Korn-Band interpretiert ab 18 Uhr „Beatles & more“. Die glitzernden 70er bringt um 20 Uhr die Rheinberger Glamrock-Band Glam Bam nach Alpsray. Ausklang: open end auf dem Gelände und im Biergarten des To Hoop.

Der Sonntag wird um 11.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst eingeläutet. Danach trifft man sich um 12.30 Uhr zum Frühschoppen mit der Dusty-Lane-Jazz-Band. Zwei Tribute-Künstler treten um 17 und 20 Uhr auf die Bühne: Jimmie Sterman mit seinem Tribute to Willy DeVille sowie Electric Voodooland mit dem Tribute to Jimi Hendrix.