RSV Neuss-Grimlinghausen : Voltigierer verwirklichen ein Herzensprojekt

Neuss Bessere Sportbedingungen für die Voltigierer und Pferde des RSV Neuss-Grimlinghausen. Verein gibt ukrainischen Kindern die Möglichkeit, den Voltigiersport kennenzulernen.

Dank der Tatkraft seines Vorsitzenden Clemens Hüsgen und der Förderung durch das Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ hat der RSV Neuss-Grimlinghausen auf dem Nixhof in Selikum bereits die Projekte neue Hallenbande, Heizung im Turnraum, Dachreparaturen und Hallentoroptimierung in Angriff genommen. Mittlerweile konnte konnte der Verein in Zusammenarbeit mit der Standortförderung des Rhein-Kreises zudem einen kleinen Trecker anschaffen. „Darauf hatten wir lange gehofft“, sagt die 2. Vorsitzende Stefanie Eggink. „Mit dem neuen Trecker können bessere Bodenbedingungen für Pferd und Sportler geschaffen werden.“