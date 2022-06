Radsport : Sven Thurau bleibt in der Bundesliga auf Platz eins

Fährt an der Spitze: Sven Thurau. Foto: Lars Witte

Kaarst Für das Team Sportforum standen gleich zwei wichtige Rennen an. Zunächst fuhren die Büttgener in der Schweiz, dann ging es in die Niederlande.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(NGZ) Während an heimischer Oympiastraße die Deutschen Meisterschaften für Rekorde sorgen, war das Büttgener Team Sportforum in der Rad-Bundesliga gefordert. Im schweizerischen Gippingen mussten die Fahrer auf rund 150 Kilometern und 2500 Höhenmetern ihr Können unter Beweis stellen. „Das Rennen verlief am Anfang kontrolliert, aber trotzdem schnell“, sagte Teamchef Lars Witte. „Ab der vierten Runde wurde dann ordentlich Gas gegeben, so dass sich schnell einige Gruppen bildeten.“ Das Fahrerfeld wurde von einer etwa 20-köpfigen Spitzengruppe angeführt, in der auch Felix Dierking vertreten war. In der Verfolgergruppe hielt der Neusser Sven Thurau Anschluss. Im Zielsprint gelang es Felix Dierking schließlich, auf Platz sieben zu fahren. Sven Thurau erreichte Platz 18 und konnte so sein Führungstrikot als bester Amateurfahrer in der Bundesliga verteidigen.