Freizeit-Tipps : 13 Orte zum Abkühlen im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss Am Samstag schießt das Thermometer im Rhein-Kreis Neuss in die Höhe. Temperaturen von über 30 Grad werden gemeldet. Hier gibt es Tipps, wo es im Rhein-Kreis Neuss eine schöne Abkühlung gibt.

Neuss und Grevenbroich 31 Grad mittags, in Dormagen sollen es sogar bis zu 32 Grad werden: Das Wetter am Wochenende verspricht viel Sonne - aber auch die Hitze geht damit einher. So manch einem passt das überhaupt nicht und er würde sich am liebsten daheim in einem kühlen Eckchen verstecken. Doch das muss nicht sein. Denn im Rhein-Kreis Neuss gibt es viele Möglichkeiten, sich abzukühlen.