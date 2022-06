Floorball : DJK baut auch in Neuss auf ihre Fans

Kaarst Holzbüttgens Floorballer empfangen im ersten Finale der DM-Finalserie Weißenfels. Das Match findet in der Elmar-Frings-Sporthalle in Neuss statt.

Der Ärger ist noch nicht verraucht. Dass es nach der durch die coronabedingte Verschiebung der WM-Qualifikation und der daraus resultierenden Verlegung der Play-off-Termine zu Problemen mit der Spielhalle kommen würde, damit hatten die Bundesliga-Floorballer der DJK Holzbüttgen durchaus gerechnet. Dass es in dieser schwierigen Situation sowohl die Crash Eagles Kaarst, die die heimische Stadtparkhalle an diesem Wochenende mit dem Skaterhockey-Turnier um den U16-Europapokal belegen, als auch Endspielgegner UHC Sparkasse Weißenfels an Unterstützung und Kompromissbereitschaft hätten mangeln lassen (die NGZ berichtete), grämt die Vorstandsmannschaft um Abteilungsleiter Philip Jesse jedoch sehr: „Wir müssen in aller Deutlichkeit sagen, dass wir enttäuscht sind, wie man mit unserem Herzenswunsch umgegangen ist.“

Weil sich in der Kürze der Zeit keine andere Lösung habe finden lassen, steige das erste Spiel der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft am Samstag (16 Uhr) gegen den Rekordtitelträger aus Sachsen-Anhalt nun eben in der Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße in Neuss, fügt Jesse an. Für die Hilfe aus der Nachbarstadt sei man sehr dankbar, „wenngleich uns die Verlegung weg von der angestammten Stadtparkhalle einen organisatorischen wie auch sportlichen Kraftakt abverlangt. Wichtiges Equipment, allen voran Banden und Tore, müssen rechtzeitig in die neue Spielstätte transportiert werden. Ohne den logistischen Support der Stadt Kaarst wären die organisatorischen Anfoderungen nicht zu stemmen gewesen.“ Kaum zu transferieren sei indes die unvergleichliche Atmosphäre der Stadtparkhalle, befürchtet Nationalspieler Nils Hofferbert. „Vom Aufstieg aus der Regionalliga bis hin zu den Play-offs und Final4-Einzügen haben wir hier in den letzten Jahren jeden Heimerfolg gefeiert.“ Dennoch ist er fest davon überzeugt, „dass unser Heimvorteil, der vor allem aus unserem unglaublichen Anhang besteht, nicht darunter leiden wird.“ Damit spielt der Stürmer auf die herausragende Unterstützung der DJK-Fans an, die während der Saison, beim Final4-Turnier in Berlin und auch im Play-off-Halbfinale am vergangenen Wochenende gegen die Piranhhas Hamburg für ordentlich Stimmung gesorgt hatten. In Neuss rechnet die DJK aufgrund der Bedeutung des Partie nun sogar mit einem neuen Zuschauerrekord. Hofferbert: „Dass wir am Samstag, pünktlich zur Finalserie, personell wieder aus dem Vollen schöpfen können, sorgt für noch mehr Euphorie.“