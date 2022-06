Eine Ruhmeswand für die Ewigkeit : Neusser Sport hat seine „Wall of Fame“

Geehrt: Die ersten Sportler, Sportlerinnen und Funktionäre (oder in Vertretung) für die „Wall of Fame“ sowie ausgezeichnete Ehrenamtler. Foto: Michael Ritters

Neuss Toptrainer Friedhelm Funkel sowie Olympia-Held und RTL-Dschungel-Star Thomas Rupprath zieren die vom Stadtsportverband Neuss in einem Festakt im Romaneum präsentierte „Wall of Fame“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Birgit Blasberg (geb. Hagen) hat in ihrer überaus erfolgreichen Karriere mit der Deutschen Hockey-Nationalmannschaft an vier Weltmeisterschaften teilgenommen, holte 1976 und 1981 den Titel, wurde 1978 Zweite und 1983 Vierte. Sie war 1975, 1977 sowie 1981 Hallen-Europameisterin und 1984 noch mal Dritte. Und 1984 führte sie die deutschen Damen, die sich mittlerweile „Danas“ nennen, als Kapitänin zur Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Los Angeles. Als Fußballer spielte sie damit vom Promi-Faktor her in einer Liga mit Franz Beckenbauer, Rudi Völler oder Manuel Neuer. Öffentlicher Ruhm hat die inzwischen 65-Jährige freilich noch nie interessiert. „Mir war nie wichtig, ob Hockey eine Sportart ist, die gesehen wird“, sagt die ehemalige Rekordnationalspielerin (145 Länderspiele), deren Söhne Tim, Philip und Lukas ebenfalls äußerst gewinnbringend mit dem Hockey-Schläger umzugehen wussten.

Und genau da setzt der Stadtsportverband an, der, erklärt Vorsitzender Meinolf Sprink, mit seiner „Wall of Fame (Ruhmeswand) „das Ziel hat, nachhaltig auf die Bedeutung des Neusser Sports als größte städtische Bewegung aufmerksam zu machen und dabei die bedeutendsten Protagonisten bei Sportlern, Trainern und Funktionären in den Mittelpunkt zu rücken.“ Zwar stelle sich der geplante Standort in der Neusser Innenstadt derzeit noch als Herausforderung dar, fügt er an, doch hoffe er, „dass wir auf einem guten Weg sind, die Stelen im Bereich des Hamtorplatzes – und damit allzeit zugänglich – aufstellen zu können.“

Erhielten ihre Stele: Friedhelm Funkel und Annemarie Zimmermann. Foto: Michael Ritters

INFO Ehrungen und Wahlen beim Stadtsportverband EHRUNGEN

Zinnkanne für das Jahr 2022 Dr. Hans-Josef Holtappels (SVG Neuss Weißenberg Zinnkanne „Mini“ für das Jahr 2021 Rolf Knipprath Inklusionspreis der Volker-Staufert-Stiftung 2021 Klaus Walter (Neusser Kanu Club) Jugend-Ehrenamtspreis für das Jahr 2021 Jonas Jordans (Neusser Ruder Verein) Jugendförderpreis Kanuabteilung der Holzheimer SG Goldene Ehrennadeln Hannelore Urbach (SSV Neuss-Reuschenberg) WAHLEN Stellvertretender Vorsitzender Klaus Becker (Wiederwahl) Referentin Kommunikation Verena Austermann Erweiterter Vorstand Iona Schuster, Norbert Küpping Jugendwart Leon Michalsky (DJK Rheinkraft) für Martina Kriwet

Der Anfang ist jedenfalls gemacht, die ersten 16 Namen schmücken die „Wall of Fame“, die fortan in jedem Jahr drei bis fünf Zugänge bekommen soll. Eine durchaus emotionale Geschichte. Heiner Franssen, der bei dem von Marc Pesch im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Stadtsportverbandes Neuss im Romaneum moderierten Festakt seinen untrennbar mit dem Neusser Radfahrerverein von 1888/09 verbundenen Vater Willy Franssen († 1990) vertrat, bekannte: „Das macht mich sehr stolz.“ Auch Elmar Frings (Moderner Fünfkampf), nach dem die 2011 errichtete Dreifachturnhalle im Schulzentrum an der Weberstraße benannt ist, verstarb bereits 2002 im Alter von gerade mal 63 Jahren. Siggi Willecke, Vorsitzender des Neusser SV, erinnert daran, „was für ein grandioser Mensch er gewesen ist – und das in jeder Beziehung.“ Ebenfalls nicht mehr für sich selber sprechen können die Ruderer Victor Hendrix († 2020) und Manfred Kluth († 2010), 1960 die ersten Neusser bei Olympischen Sommerspielen, sowie Hubert Schäfer, Vorsitzender des Stadtsportverbandes von 1952 bis 1975, der in unterschiedlichen Funktionen dafür gesorgt hat, dass die Quirinusstadt reich mit Bezirkssportanlagen gesegnet ist (die in Weißenberg trägt seinen Namen).

Inklusionspreis: Nadia Ehning sprach die Laudatio auf Klaus Walter (NKC). Foto: Michael Ritters