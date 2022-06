Fußball-Landesliga : Holzheim und Kapellen in Abschiedsstimmung

Alexander Ruyters ist Torwart beim SC Kapellen. Foto: FuPa

Rhein-Kreis Die Holzheimer SG bestreitet zum Saisonkehraus noch mal ein Heimspiel und will anschließend aif der Johann-Dahem-Sportanlage gediegen feiern. Kapellen führt die letzte Reise der Saison nach Reusrath.

Von David Beineke

Der SC Teutonia Kleinenbroich ist schon durch mit der Saison in der Fußball-Landesliga und befindet sich aktuell auf Abschlusstour in Berlin. Eine gute Gelegenheit, um die überaus erfolgreichen Jahre unter dem jetzt scheidenden Trainer Norbert Müller noch mal Revue passieren zu lassen, auch wenn es zum Abschuss der Ära unglücklicherweise zurück in die Bezirksliga geht. Derweil stehen für die Holzheimer SG und den SC Kapellen die letzten Partien an, bevor es dann in die heiß ersehnte Sommerpause geht.

Holzheimer SG (5.) – VfB Solingen (13.). Zwei spielfrei Wochenende haben der HSG im Saisonendspurt eine lange Pause verschafft. Jetzt wird es die schwierige Aufgabe sein, im letzten Saisonspiel am Samstag (15 Uhr) gegen die schon als Absteiger feststehenden Solinger noch mal alle Systeme in den Wettkampfmodus hochzufahren. Trainer Hamid Derakhshan hat allerdings festgestellt, dass im Training noch große Intensität vorhanden ist. Da war es wohl ein kluger Schachzug, schon mal ein paar Zugänge für die kommende Spielzeit einzuladen und für ein wenig frischen Wind zu sorgen. Aber Derakhshan macht sich ohnehin keine Sorgen, dass es seinen Jungs am nötigen Biss fehlen könnte. „Es gibt noch genug Motivationshilfen“, sagt der Coach. Da wäre zum Beispiel die Möglichkeit, im Falle eines Sieges an Süchteln vorbei auf Platz vier zu springen. „Das wäre das Sahnestück einer ohnehin ganz starken Saison von uns“, findet Derakhshan. Zudem wolle seine Mannschaft sich von den Zuschauern und den scheidenden Spielern mit einem Sieg verabschieden. Von den vier Abgängen sind aus beruflichen Gründen allerdings nur Oscar Schwarz (zurück nach Hoisten) und Riku Nakazato (zurück nach Japan) im Kader und sollen Einsatzzeit bekommen. Nach der Partie ist übrigens noch nicht Schluss auf der Johann-Dahmen-Sportanlage. Es gibt eine Saisonabschlussfeier und ab 18 Uhr steigt das Ü32-Kreispokalfinale der HSG gegen den SVG Grevenbroich.