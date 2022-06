Fechten : Dormagener Matyas Szabo bei EM im Achtelfinale raus

Dormagen Der TSV-Säbelfechter erwischte in Antalya einen ganz starken Start ins Turnier, traf dann aber schon unter den letzten 16 auf den Olympiavierten von Tokio. Am Sonntag geht‘s mit dem Teamwettbewerb weiter.

Am meisten zugetraut worden war im Vorfeld dem Dormagener Matyas Szabo, der nach den Rücktritten nach den Olympischen Spielen von Tokio der letzte verbliebene Athlet aus der goldenen Fechtgeneration um Max Hartung ist. Und der 30-Jährige erwischte auch einen vielversprechenden Start ins Turnier, denn durch die Poolkämpfe rauschte er mit sechs so deutlichen Siegen, dass er in der K.o.-Runde sogar das Tableau auf Position eins anführte. Allerdings hatte er das Pech, dass in der oberen Hälfte des 64er-Feldes auch der dreimalige Olympiasieger Aron Szilagyi (Ungarn) und Sandro Bazadze (Georgien) als Vierter von den Spielen in Tokio landeten. So bekam es Szabo nach einem Freilos und einem 15:5-Sieg gegen den Polen Piotr Szczepanik im Achtelfinale mit dem späteren Europameister Bazadze zu tun, der seinerseits Szilagyi ausgeschaltet hatte. Szabo schlug sich gegen den Georgier exzellent, musste sich am Ende aber knapp mit 13:15 geschlagen geben. Sein Vereinskamerad Raoul Bonah kam mit 4:2-Siegen durch die Poolkämpfe und musste sich nach einem Freilos unter den letzten 32 dem Ungarn Csanad Gemesi mit 12:15 beugen. Für Lorenz Kempf vom TSV war nach nur zwei Siegen im Pool in der K.o.-Runde eins knapp mit 13:15 gegen den Briten William Deary Endstation.