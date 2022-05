Verkehr in Neuss : CDU mahnt Lückenschluss beim Radweg an B 9 an

CDU mahnt Lückenschluss beim Radweg an B 9 an

Verkehr in Neuss

Grimlinghausen Bernd Ramakers, Stadtverordneter in Grimlinghausen, ist unzufrieden. Der CDU-Politiker hofft schon seit langem auf einen Lückenschluss beim Radweg an der Bonner Straße. Doch er muss weiter warten, denn die Auftragsbücher der Stadt seien voll, wie er erfuhr.

Auf dem ehemaligen Bahndamm entlang der viel befahrenen Bonner Straße (B 9) ist der neu angelegte Fuß- und Radweg seit einiger Zeit in Betrieb. „Nun müsste noch der Weg auf der gegenüberliegenden Südseite für die Fußgänger und Radfahrer verbreitert und ertüchtigt werden“, fordert Bernd Ramakers als Stadtverordneter in Grimlinghausen. Allerdings ärgert es den CDU-Politiker, dass es noch einen kleinen, aber nicht ungefährlichen Lückenschluss gibt, der trotzt mehrfacher Appelle an die zuständigen Stellen im Rathaus immer noch vorhanden ist.