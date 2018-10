Tischtennis: Neuling TG Neuss behält die weiße Weste

Neuss Tischtennis-Regionalligist TG Neuss gewinnt auch das dritte Spiel mit 9:5 gegen den TTV Stadtallendorf.

Die TG Neuss bleibt auch nach dem dritten Saisonspiel als Aufsteiger in der Tischtennis-Regionalliga ohne Punktverlust. Im zweiten Heimspiel gelang den Quirinusstädtern ohne drei Spieler aus dem Top-Sextett ein 9:5-Heimsieg gegen den TTV Stadtallendorf aus Hessen. Damit stehen die Neusser mit makellosen 6:0 Punkten auf Rang drei der Tabelle. Lediglich die Zweitvertretung des TTC Bergneustadt (9:1) und die ebenfalls verlustpunkfreien Champions aus Düsseldorf (8:0) sind derzeit noch besser platziert.

„Das war der absolute Wahnsinn. Wir haben, ehrlich gesagt, wegen unserer Aufstellungsprobleme vorher selbst nicht mit einem Sieg gerechnet. Aber das war eine super Mannschaftsleistung unserer Jungs, jeder hat sich voll reingehauen“, stellte TG-Abteilungsleiter Klaus Wahlen gut gelaunt fest. Vor der Partie waren die Sorgen noch groß. Immerhin fehlten in Jochen Lang (verreist), Sebastian Schwarz (Urlaub) und Bernd Ahrens (verletzt) drei Akteure aus der Stammformation. Dafür sprangen Youngster Dejan Hoheisel sowie die beiden Routiniers Guido Schmitz und Bernd Forelle ein, die ihre Sache sehr gut machten und am Ende alle ihren Anteil am Gesamterfolg hatten.