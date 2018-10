Fußball-Bezirksliga: Delhoven fährt den Sieg ein

Fußball : Bezirksliga: Grevenbroich verschläft die erste Hälfte

Rhein-Kreis In der Fußball-Bezirksliga können Delhoven und Kleinenbroich jubeln. In Kaarst nehmen dagegen die Sorgen zu.

TuS Grevenbroich – VfB Hilden 2:5 (0:4). Grevenbroich fällt in der Gruppe eins auf den letzten Tabellenplatz zurück und findet den Grund dafür in einer desolaten ersten Hälfte gegen Hilden. „Dafür gibt es nur ein Wort: Vollkatastrophe“, machte TuS-Trainer Michael Ende keinen Hehl aus seiner Meinung zur gebotenen Leistung auf dem Rasen. In der zweiten Hälfte keimte zwar nochmal so etwas wie Hoffnung im Grevenbroicher Schlossstadion auf, nachdem durch Tim Hintzen (51.) und ein Hildener Eigentor (61.) auf 2:4 verkürzt werden konnte, doch zu mehr reichte es nicht. „Die Moral war gut, unterm Strich bringt uns das aber nichts“, so Ende.

FC Delhoven – FC Büderich 3:1 (1:0). In Delhoven kann man sich auf die Offensivkräfte verlassen. Felix Frason mit einem Doppelpack (36./49.) und Max Ohm (90.) besiegeln den dritten Delhovener Sieg der Saison und lassen den FC in der Tabelle auf Platz zehn springen. „Das war ein völlig verdienter Sieg“, sagte Dennis Kessel. Besonders zufrieden stimmte den Delhovener Coach die Reaktion auf die deftige 0:4-Klatsche aus der Vorwoche gegen SW Düsseldorf. „Darauf wollten wir reagieren und die Jungs haben die Forderungen sehr gut umgesetzt“, so Kessel.



SG Unterrath – SG Kaarst 1:0 (0:0). In bedrohliche Nähe zu den Abstiegsrängen bringt sich die SG Kaarst durch die dritte Niederlage in Folge. Lediglich ein Punkt trennt die Truppe von Trainer Adrian Dilbens noch vom Relegationsrang. Dabei war die Niederlage in Unterrath mit dem entscheidenden Gegentreffer in der Nachspielzeit zwar durchaus unglücklich, aber die Tendenz der letzten Wochen dürfte die Verantwortlichen bei der SG sorglich stimmen. Vor dem schweren Auswärtsspiel bei Bayer Dormagen bleibt es fraglich, warum der mit reichlich Erfahrung versehene Kader zu unkonstant seine Qualität abrufen kann.