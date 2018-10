Beginn der Galoppsaison in Neuss

Galopp : „Müssen Neuss wieder für Galopp begeistern“

Am 15. November 2009 wurde die Neusser Galopprennbahn nach dem Umbau wiedereröffnet – so voll wie an diesem Tag ist es seither nie mehr gewesen am Hessentor. Foto: Klaus-Jörg Tuchel

Präsident des Neusser Reiter- und Rennvereins sieht eine Zukunft für die Rennbahn – aber nur, wenn wieder mehr Besucher kommen.

Herr Vogel, am Dienstag steht der erste Renntag auf der Neusser Galopprennbahn auf dem Programm. Mit welchem Gefühl gehen Sie in die neue Wintersaison – dass es die letzte sein könnte?

Jan Antony Vogel Fakt ist: Wir veranstalten in diesem Jahr noch vier Renntage, wir veranstalten weitere Rennen im Januar, Februar und März – die Anzahl und die genauen Termine werden in den nächsten Tagen festgelegt. Fakt ist aber auch; Am 31. Dezember 2019 endet unser Vertrag mit der Stadt Neuss. Wenn es danach in Neuss weiter Galopprennen geben soll, müssen wir über einen neuen Vertrag verhandeln, und das tun wir im März und April.

Info Am Dienstag startet in Neuss die Wintersaison Am Dienstag beginnt auf der Neusser Galopprennbahn die deutsche Winterbahnsaison

Erstes Rennen Preis der Rennställe. 1500 Meter, 17 Uhr Letztes Rennen Auf ein Neuss am 20. November, 1900 Meter, 20.43 Uhr Programm Insgesamt acht Rennen Eintritt und Parken kostenlos

Warum erst so spät?

Vogel Wir tun das ganz bewusst erst nach Ablauf dieser Saison, weil uns diese Saison gute Argumente für eine Fortführung liefern soll. Eins ist klar: So wie bisher kann es nicht bleiben. Wir brauchen eine neue Qualität der Veranstaltungen, mit der wir mehr und neue Besucher auf die Bahn locken wollen. Deshalb arbeiten wir mit einer Eventagentur zusammen, die aus den Dienstag-Renntagen echte „After-Work-Renntage“ machen soll. Dafür wird es neue gastronomische Angebote geben,. auch und vor allem im bisher brach liegenden Außenbereich.

Spielen denn da die auf der Bahn ansässigen Gastronomen mit? Die haben sich bisher doch immer gegen ein solches Konzept und gegen externe Konkurrenz gesträubt.

Vogel Wir planen das neue Angebot in Absprache und Kooperation mit den ansässigen Gastronomen. Bei beiden ist offensichtlich ein Sinneswandel eingetreten, sie unterstützen das neue Konzept und beteiligen sich daran. Das hat vielleicht damit zu tun, dass auch ihre Verträge am 31. Dezember 2019 auslaufen und auch sie ein Interesse an einer Verlängerung haben.

Reichen denn ein paar Imbiss- und Getränkestände als Argument für einen neuen Vertrag aus?

Vogel Natürlich nicht, aber sie sind eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt eine Zukunftsperspektive haben. Es muss uns gelingen, über das Kernpublikum hinaus weitere Besucher anzulocken, vor allem die ‚Neusser’ wieder für Galopprennen zu begeistern. Dass eine Stadt eine Rennbahn nicht für ein paar Hundert Stammgäste unterhält, dafür habe ich volles Verständnis Doch wenn zu einem Dienstagabend-Renntag, sagen wir mal, 1500 Besucher kommen, dann sind das Zahlen, die man auch im Rathaus nicht ignorieren kann. Wir müssen das schaffen – wenn nicht, dann ist hier 2019 Schluss.

Wir hatten einen Traum-Sommer, wir haben einen Traum-Herbst. Jetzt, wenn es kalt und ungemütlich wird, startet in Neuss die Galoppsaison. Lassen sich so wirklich Menschen für diesen Sport begeistern?

Vogel Natürlich sind die Rahmenbedingungen nicht optimal, aber daran können wir im Moment nichts ändern. Natürlich würden wir uns auch einen Sonntag-Renntag im Sommer wünschen, doch das ist im Augenblick wirtschaftlich für uns nicht darstellbar. Aber Weihnachtsmärkte finden auch im Winter statt, Weihnachtsmärkte werden auch draußen abgehalten, und trotzdem gehen die Menschen hin. So etwas ähnliches wollen wir auch, wir möchten Galopp in einer anderen Atmosphäre als bisher anbieten, wobei nach wie vor die Rennen im Mittelpunkt stehen sollen.

Die nach wie vor vom französischen Wettanbieter PMU finanziert werden.

Vogel Im Großen und Ganzen ja, zumindest was die Rennpreise angeht. Aber die finanzielle Lage der Rennvereine, auch des Neusser Reiter- und Rennvereins, sollte sich in Zukunft verbessern, nachdem wir wieder in den Genuss von Landesmitteln kommen, jenen Geldern, die früher aus dem „Spiel 77“ geflossen sind. In diesem Jahr erhalten die neun Galopp- und Trabrennvereine in NRW rund eine Million Euro, das macht rund 100.000 Euro pro Verein. Leider hat sich die Auszahlung etwas verzögert, wir rechnen im November mit einer Teilzahlung. Das ermöglicht uns, in Zukunft mehr in den Eventcharakter der Renntage zu investieren.



Sie sind jetzt 65 Jahre alt, heißt das, dass Sie sich bald ziehen aus dem Galoppsport zurückziehen werden?

Vogel Wenn Hobby und Beruf zusammenfallen, stellt sich diese Frage für mich nicht. Der Galopprennsport wird immer eine meiner Leidenschaften bleiben. Meine Tätigkeit als geschäftsführendes Vorstandsmitglied würde ich gerne über dieses Jahr hinaus fortsetzen. In Neuss bin ich eine gefühlte Ewigkeit Präsident und hätte mir gewünscht , dass ich diese Zeit unter etwas einfacheren Bedingungen hätte erleben dürfen. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir 2019 endlich nach jahrelangen Kämpfen eine deutlich verbesserte Terminstruktur verbunden mit einem deutlich besucherfreundlicheren Angebot in Neuss vorfinden werden. Endlich können wir die Schubladen mit unseren Ideen öffnen und diese auch schrittweise umsetzen. Ich sehe es als meine Aufgabe an, den Galopprennsport wieder als wichtigen Bestandteil in der Neusser Sportszene zu integrieren und damit die Grundlage für einen neuen Vertrag mit der Stadt Neuss zu legen. Gelingt dies, werde ich dem Verein in welcher Position auch immer gerne weiter zur Verfügung stehen.

Gibt es außer Ihnen und Ihrem Stellvertreter Peter Ritters überhaupt noch jemand in Neuss, der sich für Galopprennen interessiert?

Vogel (lacht) Vergessen Sie Friedhelm Thissen nicht. Nein, im Ernst, Sie haben Recht, das Interesse an der Galopprennbahn im politischen und vorpolitischen Raum ist sehr gering. Aber ich kann verstehen, dass Menschen sich schwer tun, sich für den Galoppsport zu engagieren, so wie es in den vergangenen Jahren gelaufen ist. Sollte unser Konzept greifen, sollten mehr Besucher kommen, sollten wir auf Dauer mehr finanzielle Mittel zur Verfügung haben, bin ich sicher, dass sich das ändern wird. Wenn nicht, ist es eh egal, denn dann ist hier 2019 sowieso Schluss.

Zu einer Galopprennbahn gehören nicht nur Rennen, sondern auch der Trainingsbetrieb. Wie sieht es in dieser Hinsicht in Neuss aus?

Vogel Der tägliche Trainingsbetrieb kostet uns in Sachen Instandhaltung der Bahn eine Menge Geld. Aber Sie haben Recht, ich kann mir eine Galopprennbahn ohne Trainingsbetrieb nur schwer vorstellen. Und Axel Kleinkorres ist ein Glücksfall für uns, ein verlässlicher Partner, mit jetzt zwei erfolgreichen Jahren und vielversprechenden Pferden im Stall. Ich weiß, dass er gerne in Neuss bleiben möchte – von seiner Sorte könnten wir drei gebrauchen.

Das Rennbahnareal wird zunehmend für Großveranstaltungen genutzt. Lässt sich das mit dem Trainingsbetrieb vereinbaren?

Vogel Mir sind bislang keine Probleme bekannt. Dass, wie jetzt nach dem Oktoberfest, schon mal ein paar Schäden auftreten, halte ich für normal. Das Erstaunlichste: Mit der größten aller Großveranstaltungen, dem Schützenfest, gibt es die wenigsten Probleme.

Am Dienstag geht es los. Was erwartet die Besucher?

Vogel Der erste Renntag läuft noch nach altem Konzept ab, wir sehen ihn eher als Testlauf an, ob alles funktioniert. Die Neuerungen greifen dann erst am 20. November. Allerdings wollen wir schon am Dienstag testen, ob der Smart Turf funktioniert, mit dem Sie über ihr Smartphone direkt vom Führring aus Wetten platzieren können. In Köln und Baden-Baden hat man damit schon gute Erfahrungen gemacht. Damit und mit einer Anpassung der Wettabzüge an internationale Standards, sprich einer Senkung um durchschnittlich fünf Prozent, versprechen wir uns eine höhere Attraktivität für den Wetter.

Seit dem Frühjahr ist Michael Vesper Ihr neuer Chef. Ist er inzwischen zum ‚Galopper’ geworden und werden wir ihn auch mal in Neuss sehen?