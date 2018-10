2. Handball-Bundesliga TSV Bayer Dormagen

Dormagen Zwei Monate ist es her, als Björn Barthel anlässlich der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz feststellte, dass es im knüppelharten Abstiegskampf der 2. Handball-Bundesliga auf jedes Tor ankommen könne.

Der die schlechteste Saisonleistung vorausging. Dass dieses Spiel nicht zu gewinnen war, ahnten Fachleute unter den 1071 Zuschauern früh. „Wir haben überhaupt keinen Zugriff gefunden,“ sagte Co-Trainer Peer Pütz, der zusammen mit A-Jugend-Coach Jamal Naji den kurzfristig erkrankten Ulli Kriebel vertrat. Ob er damit die Kommunikation zwischen Bank und Spielern oder deren Nicht-Abwehrverhalten gegen wurfstarke, aber nicht unschlagbare Hagener meinte, sei dahingestellt. Fakt ist: Die Hausherren liefen von Beginn an der Musik hinterher, hatten spätestens nach 4:8 (17.) keine Chance, dieses Spiel zu drehen. „Wir hatten auf alles, was Dormagen versucht hat, immer eine Antwort,“ sagte Hagens Trainer Nils Pfannenschmidt. So kann man es sehen. Man kann aber auch sagen, dass die Dormagener Versuche sich zwischen untauglich und halbherzig bewegten und die Gäste deshalb kaum vor Probleme stellten. Am Ende waren es mehr als nur ein paar Gegentore zu viel für den Klassenerhalt.