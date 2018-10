Fußball-Bezirksliga: Gnadental bezwingt Dormagen

Neuss Fußball-Bezirksliga: Der TSV Bayer Dormagen geht nach einer halbherzigen Leistung als Verlierer aus dem Kreisduell. Die DJK Gnadental setzt mit dem späten 3:2-Erfolg ein deutliches Zeichen im Abstiegskampf der Gruppe 1.

Schiedsrichter Eric Leicht hatte im Lauf der Nachspielzeit bereits wiederholt auf die Uhr geschaut, als sich Gnadentals Markus Rychlik noch einmal auf Höhe der Mittellinie in Position brachte. Nach einem perfekten Abspiel in die Dormagener Hälfte sprintete der ehemalige Oberliga-Stürmer allen Verteidigern davon, umkurvte Dormagens Torhüter Angelo di Salvo und schob lässig zum lautstark umjubelten 3:2 ein. Mit dem ersten Heimsieg der Saison verlässt die DJK den letzten Tabellenrang und sendet ein echtes Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt, während der TSV über 90 Minuten eine durchweg enttäuschende Leistung zeigte.

Frank Lambertz hatte es kommen sehen. Schon im Vorfeld der Begegnung hatte Dormagens Trainer befürchtet, dass seine Schützlinge das Aufeinandertreffen mit schwach in die Saison gestarteten Gnadentalern auf die leichte Schulter nehmen könnten und musste sich nach Abpfiff bestätigt sehen. „Ich habe es unter der Woche schon angesprochen. Aber heute hatten vielleicht drei Spieler Normalform“, sagte er spürbar genervt zur Einstellung seiner Mannschaft. Auf der anderen Seite hatte die Mannschaft der DJK um ihren Trainer und Abwehrchef Mehmet Yilmaz nach Spielende allen Grund zum Jubeln. Selcuk Eren hatte die Gastgeber nach 20 Minuten mit 1:0 in Führung geschossen, aber noch vor der Pause gelang Bek Osaj der Ausgleich für Bayer (36.). Schon in der ersten Hälfte agierten die Hausherren mit dem angereisten Favoriten auf Augenhöhe und zeigten vor dem 2:1 sogar sehenswerten Kombinationsfußball. Mit zwei schnellen Pässen wurde Pawel Kramer auf der linken Seite in Szene gesetzt, dessen scharfe Hereingabe Senol Eren am zweiten Pfosten verwertete (49.). Durch eine Unachtsamkeit hätte sich die DJK aber beinahe um den Erfolg gebracht. Viel zu leicht machten es die Gnadentaler Abwehrspieler Bayers Marius Frassek, der sich kurz vor dem Tor um den Mann drehen konnte und den erneuten Ausgleich erzielte (60.).