Fußball Kreisliga A Neuss-Grevenbroich

RHEIN-KREIS Kreisliga A: Rommerskirchen und Grevenbroich-Süd marschieren vorne weg. Krise des FC Zons hält an.

TuS Hackenbroich - FC Zons 3:2 (0:1). Der FC Zons steckt weiter im Abwärtsstrudel fest. „Das ist Wahnsinn. Ich kann es einfach nicht fassen“, ist Zons’ Trainer Björn Haas nach der dritten Niederlage in Folge ratlos. Niko Baum hatte Zons in Hälfte eins noch in Führung gebracht, doch Unkonzentriertheiten führten zum Doppelschlag von Daniel Errens. Melih Can Kara legte in der 60. Minute noch das 3:1 nach. Daniel Brodda Anschlusstreffer kam zu spät. Acht Punkte aus zehn Spielen sind für Zons zu wenig. Aufgeben will Haas dennoch nicht: „Ich will die Jungs nicht im Stich lassen.“