Fußball : Jüchen/Garzweiler dreht Spiel in Meerbusch

Die Chancen waren da: Yannick Joosten (14), der das 1:0 von Maurice Girke vorbereitete, prüft Süchtelns Torhüter Philip Grefkes. Foto: Knappe, Jörg

Neuss Landesliga-Kicker des SC Kapellen verteidigen mit 2:0 in Odenkirchen Platz eins. Holzheim gibt in Überzahl Führung ab und verliert.

Nur die Holzheimer verhinderten mit ihrer unnötigen Niederlage das perfekte Wochenende für die drei Vertreter des Fußballkreises 5 in der Landesliga, Gruppe 1.

SpVg Odenkirchen – SC Kapellen 0:2 (0:1). Obwohl die von Ausfällen geplagten Gäste ihre Formation stark umbauen mussten, standen sie stabil. Maik Ferber hatte den Tabellenführer in der 16. Minute nach Vorarbeit von David Balaban und Dennis Schreuers in Führung geschossen. „Weil wir danach jedoch verpasst haben, das 2:0 nachzulegen, war das bis zum Schluss eine enge Kiste“, räumte der Sportliche Leiter Jörg Ferber ein. Die mit einer Serie von vier Siegen in Folge ins Match gegangenen Odenkirchener blieben durch Adama Bance und Tayfun Yilmaz stets gefährlich. Ferber: „Da mussten wir immer konzentriert sein.“ Erst in der Nachspielzeit machte der von Daniel Ferber eingesetzte Jannik Schulte mit dem 2:0 alles klar. Ferber: „Wir haben wieder mal bewiesen, dass unser Kader sehr breit aufgestellt ist.“ Da sich an der Spitze auch Cronenberg (3:2 im Topspiel über den 1. FC Mönchengladbach) und der TVD Velbert (5:0 gegen den VfR Fischeln) keine Blöße gaben, bleibt alles schön eng zusammen.

INFO Treffsicher: Vier Tore in nur 17 Minuten in Rath Das schnellste Tor In der neunten Minute brachte Makuntima Ntuku den MSV Düsseldorf in Rath in Führung. Nach 17 Minuten stand es schon 2:2. Endstand: 5:3 für Hilal. Andernorts Maik Ferber traf in Odenkirchen erst nach 16 Minuten zum 1:0 für Kapellen.

TSV Meerbusch II – VfL Jüchen/Garzweiler 1:3 (1:0). Viertes Spiel in Folge ohne Niederlage, zweiter Sieg hintereinander – die Welt ist zurzeit in Ordnung für den VfL. Die beiden ersten Treffer besorgten die Gäste gleich selbst: Kurz vor dem Seitenwechsel setzte Marius Köller den Ball nach einer Hereingabe von Kevin Dauser ins eigene Netz (43.), nach einer Stunde markierte Sven Raddatz mit einem listigen Lupfer den Ausgleich. Und weil der Routinier immer noch ein feiner Fußballer ist, schoss er eine knappe Viertelstunde vor Schluss auch zum 2:1 ein. Mohamed Chaibi macht in der Nachspielzeit mit dem 3:1 den Deckel drauf. Dabei hatte Trainer Michele Fasanelli zunächst allen Grund, sich zu ärgern. „Denn obwohl wir Meerbusch komplett im Griff und durch Manuel Sousa auch die beste Chance hatten, geraten wir durch ein Eigentor ins Hintertreffen.“ Erst mit Beginn der zweiten Hälfte wurden die Aktionen des Kellerkindes energischer. „Da waren wir auch gedanklich schneller“, sagte der Coach, der mit seiner Vorbereitung auf das nächste Spiel schon auf der kurzen Heimfahrt begann: „Am Sonntag geht es gegen den TVD Velbert – das ist ein absoluter Kracher.“