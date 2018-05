Lokalsport: SVG Weißenberg braucht zumindest einen Punkt

Rhein-Kreis Am letzten Spieltag der Frauenfußball-Niederrheinliga hat der SV Hemmerden am Sonntag beim TSV Kaldenkirchen ab 13 Uhr vermeintlich leichtes Spiel. Schließlich ist das Duell der Aufsteiger ein höchst ungleiches: Während Hemmerden als Tabellendritter eine starke Spielzeit hinter sich hat, kommt der TSV auf gerade mal zehn Saisonpunkte.

In der Landesliga kämpft die SVG Weißenberg noch immer gegen den Abstieg, nachdem sie in der Vorwoche beim 2:2 gegen die DJK Frintrop in der Schlussminute den Ausgleich kassierte.