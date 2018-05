Lokalsport: Miriam Jongen wird Sportlerin des Jahres

Rhein-Kreis Manuel Ramos wird auf der Versammlung des Tischtennis-Kreises als Ehrenamtler ausgezeichnet.

Jongen spielte sich in der abgelaufenen Saison unter anderem bei der DTTB-Rangliste unter die Top 24, zog ins Hauptfeld bei den Deutschen Meisterschaften ein und war maßgeblich am Klassenerhalt der DJK Holzbüttgen in der 3. Bundesliga beteiligt. Kreisvorsitzender Michael Kaiser lobte aber auch ihr soziales Engagement und nannte dabei ihre jährlichen Auftritte beim Tandem-Tag auf Gut Gnadental, bei denen sie zusammen mit geistig behinderten Sportlern ihren Sport ausübt. "Die Ehrung kam überraschend für mich. Ich bin unter einem anderen Vorwand zur Versammlung 'gelockt' worden und war zunächst völlig irritier. Ich habe mich natürlich sehr gefreut. Vor allem, die Ehrung von vielen Vertretern des Kreises und der Vereine zu erhalten ist schon etwas Besonderes", sagte Jongen.