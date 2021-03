Radsport : „Spurt in den Mai“ zum zweiten Mal in Folge abgesagt

„Spurt in den Mai“ zum zweiten Mal in Folge abgesagt

Büttgen Der Veranstalter VfR Büttgen sucht nach einem Ersatztermin in der zweiten Jahreshälfte. Nach Abstimmung mit dem Radsportverband soll entschieden werden, ob eine Veranstaltung mit Straßen- und Bahnrennen möglich ist.

Es gibt zwar zarte Hoffnungen, dass trotz anhaltender Corona-Pandemie mit entsprechenden Schutzmaßnahmen bald wieder in größeren Gruppen Sport getrieben werden darf, doch vielen Organisatoren von Großveranstaltungen mit zahlreichen Zuschauern reicht diese vage Perspektive nicht aus. Nachdem kürzlich bereits der Neusser Sommernachtslauf abgesagt und der Korschenbroicher City-Lauf zunächst auf den 22. August verschoben wurde, zieht jetzt auch die Radsportabteilung des VfR Büttgen die Reißleine. Zum zweiten Mal in Folge wird es die traditionelle Doppelveranstaltung „Spurt in den Mai“ am 30. April/1. Mai nicht geben.