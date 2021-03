Testungen im Rheinisch-Bergischen Kreis : Jeder zweite Infizierte mit Mutation

Wermelskirchen / Rhein-Berg 186 Wermelskirchener sind in Quarantäne. Das Lagezentrum des Kreises ist vom Coronavirus betroffen, auch die dort eingesetzten Bundeswehrsoldaten. Der Kreis zieht aus anderen Verwaltungsbereichen Personal zur Unterstützung ab.

Die seit dem 1. Februar regelmäßig durchgeführten Nachtestungen aller positiven Corona-PCR-Testergebnisse im Rheinisch-Bergischen Kreis mittels eines Target-PCR-Tests auf das Vorliegen von Hinweisen auf Virus-Varianten hat ergeben, dass inzwischen in der dritten Woche die Häufigkeit von Mutationen bei 50 Prozent liegt. In der ersten Woche lag die Quote noch bei zehn Prozent, in der zweiten Woche bei rund 35 Prozent und jetzt bei 50 Prozent. Krisenstab-Sprecherin Birgit Bär: „Dies entspricht dem Bundesdurchschnitt. Die Auswertungen werden weiter fortgesetzt.“

Im Rheinisch-Bergischen Kreis sind 22 weitere bestätigte Corona-Fälle bekannt geworden, darunter eine Person aus Wermelskirchen. Es gelten 15 weitere Personen als genesen. 26 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sechs in intensivmedizinischer Betreuung und davon drei an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW nun bei 59,3.