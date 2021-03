Aktionen bei Skaterhockeyverein : Crash Eagles aus Kaarst sind noch da

Tim Dohmen, hier vorne in einem Spiel gegen Essen, kehrt in den Bundesliga-Kader der Crash Eagles Kaarst zurück. Foto: Georg Salzburg(salz)

Kaarst In den vergangenen Monaten war es still geworden, um den Skaterhockey-Verein. Doch im Lockdown blieb der Verein im Hintergrund nicht untätig. Für den Start der Bundesliga-Saison gibt es von vornherein zwei Szenarien.

Hätten die Crash Eagles Kaarst Anfang Dezember des Vorjahres nicht eine Veränderung auf der Trainerposition ihrer Bundesliga-Mannschaft verkündet, wäre der Skaterhockeyverein für eine gefühlte Ewigkeit aus der Öffentlichkeit verschwunden gewesen. Schließlich war das letzte Spiel in der Masters-Serie, die ein Ersatz für die wegen Corona abgesagte Erstliga-Spielzeit sein sollte, vor deren Abbruch auch schon im Oktober über die Bühne gegangen. Doch auch wenn für alle Teams immer noch nicht klar ist, wann das Training wieder aufgenommen werden kann, soll mit diesem Stillstand Schluss sein. Die Vereinsführung war während des zweiten Lockdowns nicht untätig und möchte mit gleich mehreren Projekten ein deutliches Lebenszeichen von sich geben.

„Wir wollen einfach ein Signal senden, auch an unsere Mitglieder, dass wir etwas machen und noch da sind“, sagt Vorsitzender Georg Otten, der sich im Dezember ein wenig mehr Freiraum für die Vorstandsarbeit verschafft hatte, indem er den Trainerposten des Bundesligateams an das Duo Dominik Linde und Gabriel Hildebrandt abgab. Eigentlich wäre es für die beiden schon am kommenden Wochenende im Oberhaus ernst geworden, doch wegen der Corona-bedingten Unsicherheiten ist der Saisonstart schon auf Mitte April verschoben worden. Sollte auch dieser Termin nicht gehalten werden können, gibt es schon das Szenario, noch weitere sechs Wochen nach hinten zu gehen.