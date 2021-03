Fit daheim mit NGZ und TG Neuss : Mit Hilfe eines Handtuchs die Welle machen

Neuss Die Neuß-Grevenbroicher Zeitung und die TG Neuss geben in einer Serie Tipps, wie man daheim mit Alltagsgegenständen und dem eigenen Körpergewicht sein Wohlbefinden steigern und sich fit und gesund halten kann. Denn wegen der Corona-Krise können die meisten Vereinsangebote aktuell nicht stattfinden.

„Stellen Sie sich mit den Fußballen auf das untere Ende des Handtuchs und halten Sie das andere in den Händen. Strecken Sie anschließend mit geradem Rücken den Po nach hinten und lehnen sie sich leicht nach vorne. Nun die gebeugten und angewinkelten Arme so schnell wie möglich nach vorne und hinten bewegen, so dass das Handtuch in Wellenform bewegt wird. Was Wiederholung und Umfang der Übung anbelangt, werden Sie 3x30 Sekunden ordentlich aus der Puste bringen und ihre Kinder werden einen riesen Spaß haben, falls sie mitmachen wollen.“