Fußball-Kreisliga A : TuS Hackenbroich ab Sommer mit neuem Trainer

Wolfgang Rieger wird neuer Trainer in Hackenbroich. Foto: TuS Hackenbroich

Hackenbroich Wolfgang Rieger löst beim abgeschlagenen Tabellenletzten der Kreisliga A im Juli Arnold Heryschek ab. Er soll den Verjüngungsprozess im Team vorantreiben.

Tabellarisch sieht es alles andere als gut aus für die Fußballer des TuS Hackenbroich. In der wegen Corona unterbrochenen Saison der Kreisliga A stehen sie nach zehn Spielen mit null Punkten auf dem letzten Platz. Dennoch ist der Traditionsverein nicht in Lethargie verfallen, er arbeitet mit Hochdruck an einer erfolgreicheren Zukunft. Als jüngsten Coup präsentiert der selbst erst im Januar gekommenen Sportliche Leiter Torsten Knuth den neuen Trainer für die nächste Saison. Den Posten übernimmt ab 1. Juli der überaus erfahrene Wolfgang Rieger.