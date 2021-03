2. Handball-Bundesliga : Bayer Dormagen gelingt Revanche gegen Dessau

Dormagens Carlos Iliopoulos beim Wurf. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Die Dormagener Zweitliga-Handballer scheinen nach einem Zwischentief mit zwei Niederlagen endgültig wieder in der Spur. Beim unangenehmen Aufsteiger Dessau-Roßlauer HV revanchierten sie sich am Dienstagabend für die bittere Hinspielniederlage mit einem 28:20-Sieg.

Dass Aufsteiger Dessau-Roßlauer HV ein überaus unangenehmer Gegner sein kann, musste der TSV Bayer Dormagen im ersten Saisonspiel ausgerechnet in heimischer Halle bitter lernen. Damals setzte es eine überraschende 21:24-Niederlage. Im Rückspiel am Dienstagabend konnten die Dessauer nur in der ersten Halbzeit an die Leistung von damals anknüpfen, am Ende mussten sie allerdings eine auch in der Höhe verdiente 20:28 (12:14)-Niederlage quittieren.

„Schon in den letzten Spielen hat uns ausgezeichnet, dass wir in der zweiten Hälfte noch eine Schippe drauflegen konnten. Unsere tolle Abwehr mit einer guten Torhüterleistung war die Grundlage für den Sieg“, meinte TSV-Coach Dusko Bilanovic nach der Partie. Dabei hatte er zunächst mitansehen müssen, wie seine Mannschaft in der ersten Viertelstunde wieder große Probleme mit der gut organisierten und aggressiven Abwehrarbeit der Dessauer hatte. So zog Dessau auch dank einiger starker Paraden von Keeper Philip Ambrosius auf 4:1 (7.) davon. Da hatte Bilanovic genug gesehen und nahm eine Auszeit. In der Folge agierte sein Team im Angriff deutlich beweglicher und packte hinten konsequenter zu. So kippte die Partie, Jakub Sterba brachte Dormagen in der 13. Minuten mit seinem Treffer zum 6:5 erstmals seit der frühen 1:0-Führung durch einen Siebenmeter von Benjamin Richter (1.) wieder in Front. Danach blieb es knapp, auch weil TSV-Kreisläufer Patrick Hüter schon nach 20 Minuten die Rote Karte sah. Ein wichtiges Signal war dann, dass Carlos Iliopoulos quasi mit dem Halbzeitpfiff und seinem zweiten Tor den 14:12-Halbzeitstand erzielte.