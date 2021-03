„Ein unvergesslicher Tag“ : Fußball-Legende Pelé gegen Coronavirus geimpft

Sao Paulo Die brasilianische Legende Pelé hat viel erlebt und zahlreiche Titel gewonnen. Der Tag, an dem er seine Impfung gegen das Coronavirus erhalten hat, sei dennoch "unvergesslich", schrieb der 80-Jährige bei Instagram – und richtete einen Aufruf an alle Fußball-Fans.

Auf Nachfrage machte Pelés Presseteam keine Angaben dazu, welchen Corona-Impfstoff der Ex-Fußballer erhalten und ob es sich um die erste oder zweite Dosis gehandelt hatte. Seit Pandemie-Beginn befindet sich Pelé in Selbstisolation in seinem Haus in Sao Paulo. In den vergangenen Jahren hatte sich der dreifache Weltmeister immer weniger in der Öffentlichkeit gezeigt.