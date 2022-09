Sport in Dormagen​: Handballer des TSV für weiteren Preis nominiert​

Dormagen Als die Handball-Abteilung des TSV Bayer Dormagen im vergangenen Jahr für seine traditionell starke Talentförderung mit „dem Grünen Band“ ausgezeichnet wurde, war die Freude groß am Höhenberg. Zumal die damit verbundene Prämie von 5000 Euro nach der schweren Corona-Zeit auch sehr willkommen war. Doch nun könnten noch mehr Ehre und Geld hinzukommen.

Als einer von 463 Nominierten hat die Handball-Abteilung des TSV in diesem Jahr die Chance, einen der fünf Jurypreise oder den Publikumspreis zu erhalten. Die Jurypreise sind mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Alle anderen haben dann die Chance, bis zum 19. Oktober auf Stimmenfang zu gehen, um den Publikumspreis und 10.000 Euro Preisgeld zu gewinnen. Die Top 50 der öffentlichen Abstimmung gewinnen zudem die Teilnahme an einer kostenfreien Weiterbildung. Alle Gewinner werden am 1. Dezember zur Preisverleihung in Berlin verkündet. In der Begründung für die Nominierung der Dormagener heißt es unter anderem: „Die oberste Zielstellung des Vereins ist, Kinder und Jugendliche nachhaltig vom Handball zu begeistern und eine Leidenschaft für den Sport zu entwickeln. Dabei steht neben der Vermittlung sportlicher Kompetenzen vor allem auch das Leitbild und der Wertekatalog des TSV Bayer Dormagen im Fokus. Unabhängig von der sportlichen Leistungsfähigkeit soll jede und jeder Jugendliche seinen Platz als aktive Handballerin und Handballer im Verein finden.“