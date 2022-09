Müll in Dormagen : Abfallentsorgungsvertrag läuft aus

Die SPD führt einen Bürgerdialog durch, damit Einwohner Wünsche und Sorgen einbringen können. Foto: EGN

Dormagen Der Vertrag läuft 2023 aus. Die Dormagener SPD-Fraktion will die Bürger stärker in die Thematik Abfall einbeziehen. Vor der Ratssitzung führt die Fraktion einen Bürgerdialog durch.

Das Thema Abfallentsorgung bewegt viele Gemüter. Die Fraktion der SPD möchte deshalb die Bürgerinnen und Bürger animieren, sich in das Thema einzubringen und lädt am 19. September, 19 Uhr, zu einem Bürgerdialog in den Ratssaal ein. Hintergrund ist, dass zum 31. Dezember 2023 der aktuelle Abfallentsorgungsvertrag der Stadt Dormagen ausläuft. „Aus diesem Grund führt die Stadt Dormagen zurzeit die Vorbereitung eines Ausschreibungsverfahrens durch“, so die SPD-Fraktion. Da die Abfallentsorgung alle Bürger tangiere, sei es auch wichtig, sich einzubringen.

Für die kommende Sitzung des Stadtrates am 22. September hat die Fraktion beantragt, dass die Möglichkeit einer Meinungsabgabe zum Thema der Abfallentsorgung über die Online-Bürgerbeteiligungsplattform der Stadt Dormagen ermöglicht wird. So sollen Einwohner dann beispielsweise mitteilen können, welche Mülltonnen im Allgemeinen zu selten abgeholt werden oder welche Probleme mit der Abholung des Sperrmülls vorlagen. Das Ergebnis dieser Bürgerbeteiligung soll dann direkt in die Arbeit der Kleinen Kommission Abfall einfließen, welche das Ausschreibungsverfahren mitbetreut. „Im Rahmen des Bürgerbudget-Projekts haben wir bereits gesehen, dass die Plattform gut angenommen wurde. Selbstverständlich soll aber auch die Eingabe über analoge Kontaktmöglichkeiten weiterhin möglich sein“, sagt Max Schreier, Vorsitzender des Digitalisierungsausschusses und Mitglied der Kleinen Kommission Abfall.

Für den Bürgerdialog hofft die SPD auf gute Resonanz aus der Bevölkerung. „Inhaltlich wird das Thema der Abfallentsorgung jedoch auch um das Thema der Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Raum ergänzt“, so Sonja Kockartz-Müller, ebenfalls Mitglied der Kleinen Kommission Abfall. Die Anmerkungen, die im Rahmen des Bürgerdialogs erarbeitet werden, sollen dabei in die Arbeit der Fraktion einfließen. „Wir hoffen auf viele interessierte Einwohnerinnen und Einwohner und ihre Ideen, Vorschläge aber auch Bemängelungen.“ Personen, die am 19. September nicht teilnehmen können, können ihre Ideen, Vorschläge und Probleme vorab auch per Email an info@spd-dormagen.de mitteilen.

